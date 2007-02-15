Полный рейтинг ФИФА
Украина теряет очки
14 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала свой ежемесячный рейтинг 207 футбольных держав мира. Новым лидером списка национальных команд стала Италия, победившая в июле 2006 года на чемпионате мира в Германии. Бразильцы потеряли 48 рейтинговых очков, чему поспособствовало в том числе поражение в товарищеском матче от Португалии (6 февраля, 0:2). Сборная Украины, поднялась с 13-й строчки на 11-ю… хотя по потерянным очкам (36) уступает лишь явным анти-лидерам. «Рост» украинской команде обеспечили головокружительные падения Нигерии с 9-е на 36-е место и Камеруна с 11-е на 17-е.
В очках потеряла вся пятерка между 2-м и 6-м местом: кроме Бразилии снизились баллы у Аргентины - на 16, Франции - 27, Германии - 4, Англии - 29. И только отрыв от идущих следом с плюсами Голландии, Португалии, Чехии, Испании уберёг верхнюю часть таблицы от более заметных перемен. Лидер «головной группы» по темпу роста – Хорватия (+39), по снижению – Швеция (-64), Бразилия (-48), Россия (-41), Украина (-36), Колумбия и Англия (по -29). Хорошо Румынии - по очкам ни вверх, ни вниз, а поднялась на 5 строк.
В нижней части таблицы несправедливо оставить незамеченным рост Южной Кореи (+44), Норвегии (+23), Финляндии (+39), Коста-Рики (+75), Грузии (+36), Гватемалы (+80), Сальвадора (+100). Тринидад и Тобаго и ЮАР интересны тем, что добиваются существенного роста второй месяц подряд (+74 добавились к январским +12 у ТиТ, +50 и +14 - у ЮАР).
Наибольшие падения постигли в этом месяце Нигерию (-554!), Гвинею (-386), Камерун (-267), Египет (-273), Тунис (-172), Конго (-122).
Февральский ретинг на сайте ФИФА(В скобках места и очки в январском рейтинге)
1 (2). Италия - 1562 (1560)
2 (1). Бразилия - 1540 (1588)
3 (3). Аргентина - 1535 (1551)
4 (4). Франция – 1496 (1523)
5 (5). Германия – 1359 (1363)
6 (6). Англия – 1330 (1359)
7 (7). Голландия – 1312 (1305)
8 (8). Португалия – 1262 (1258)
9 (9). Чехия – 1193 (1190)
10 (12). Испания – 1161 (1154)
11 (13). Украина – 1018 (1054)
12 (15). Хорватия – 987 (948)
13 (16). Греция - 926 (945)
14 (17). Швейцария - 913 (937)
15 (20). Румыния - 912 (912)
16 (14). Швеция - 894 (958)
17 (11). Камерун – 893 (1160)
18 (23). Дания - 876 (865)
19 (21). Мексика – 857 (883)
20 (26). Шотландия – 854 (847)
21 (18). Кот-д`Ивуар – 853 (919)
22 (28) Гана 848 (828)
23 (25) Польша – 844 (854)
24 (30) Уругвай 829 (806)
25 (29) Эквадор 828 (822)
26 (27) Турция 825 (845)
27 (24). Россия – 817 (858)
28 (31) США 783 (792)
29 (33) Сербия 775 (765)
30 (35) Парагвай 755 (745)
31 (34) Колумбия 726 (755)
32 (37) Иран 720 (720)
33 (37) Словакия 707 (720)
34 (40) Чили 706 (700)
35 (36) Мали 696 (731)
36 (9) Нигерия – 690 (1244)
37 (42) Болгария 689 (684)
38 (41) Сенегал 700 (699)
39 (39) Австралия 651 (703)
40 (44) Израиль 650 (667)
41 (46) Япония 645 (640)
42 (19) Египет 645 (918)
43 (44) Марокко 703 (684)
44 (51) Корейская Республика 618 (574)
45 (32) Тунис 612 (784)
46 (49) Республика Ирландии 611 (596)
47 (50) Норвегия 610 (587)
48 (52) Финляндия 608 (569)
49 (51) Северная Ирландия 602 (625)
50 (45) Узбекистан 596 (645)
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51 Куба 590
52 Бельгия 559
53 Македония 552
54 Коста-Рика 535
55 Босния и Герцеговина 532
56 Ямайка 531
57 Буркина Фассо 509
58 Ангола 506
59 Гондурас 504
60 Южная Африка 504
61 Австрия 501
62 Гвинея - 495
63 Саудовская Аравия 476
64 Венгрия 474
65 Замбия 459
66 Венесуэла 452
67 Перу 447
68 Тринидад и Тобаго 446
69 Того 445
70 Беларусь 445
71 Словения 439
72 Литва 435
73 Кипр 431
74 Панама 423
75 Уэльс 420
76 Оман 418
77 Катар 414
78 Кабо Верде 413
79 Китай 409
80 Алжир 404
81 Ирак 386
82 ДР Конго 382
83 Молдова 373
84 Кувейт 369
85 Иордания 365
86 Грузия 363
87 Гватемала 362
88 Канада 362
89 Албания 362
90 Объединенные Арабские Эмираты 362
91 Эфиопия 356
92 Гаити 354
93 Конго 349
94 Зимбабве 347
95 Исландия 335
96 Латвия 324
97 Ливия 316
98 Бахрейн 313
99 Габон 310
100 Сент-Винсент и Гренадины 308
101 Боливия 300
102 Уганда 294
103 Малави 287
104 Гайана 284
105 Ботсвана 276
106 Эстония 266
107 Экваториальная Гвинея 260
108 Барбадос 259
109 Танзания 251
110 Сирия 247
111 Гонконг 242
112 Либерия 230
113 Судан 230
114 Суринам 229
115 Мальта 229
116 Бенин 228
117 Бурунди 218
118 Бермуды 213
119 Армения 209
120 Руанда 206
121 Мавритания 202
122 Намибия 201
123 Сингапур 198
124 Ливан 194
125 Сальвадор 191
126 Таиланд 190
127 Кения 185
128 Таджикистан 185
129 Палестина 183
130 Азербайджан 180
131 Мозамбик 174
132 Сейшельские острова 173
133 Новая Зеландия 172
134 Гамбия 163
135 Доминиканская Республика 157
136 Вьетнам 157
137 КНДР 155
138 Антигуа и Барбуда 154
139 Кыргызстан 149
140 Эритрея 146
141 Сен-Китс и Невис 139
142 Маврикий 131
143 Йемен 130
144 Чад 129
145 Казахстан 123
146 Индонезия 121
147 Шри-Ланка 118
148 Багамы 113
149 Мьянма 112
150 Нигер 112
151 Свазиленд 108
152 Сьерра-Леоне 108
153 Фиджи 107
154 Бангладеш 100
155 Туркменистан 93
156 Малайзия 87
157 Лаос 85
158 Индия 85
159 Мальдивы 85
160 Лихтенштейн 84
161 Андорра 81
162 Лесото 81
163 Соломоновы острова 81
164 Санта Лючия 81
165 Гренада 78
166 Тайвань 73
167 Никарагуа 71
168 Вануату 70
169 Пакистан 64
170 Острова Туркс и Кайкос 64
171 Непал 63
172 Антильские острова 62
173 Таити 55
174 Бруней 53
175 Новая Каледония 51
176 Камбоджа 49
177 Папуа Новая Гвинея 47
178 Филиппины 43
179 Афганистан 43
180 Доминика 42
181 Люксембург 41
182 Центрально-Африканская Республика 40
183 Монголия 31
184 Фарерские острова 31
185 Мадагаскар 30
186 Масау 28
187 Коморские острова 26
188 Британские Виргинские острова 24
189 Самоа 22
190 Тонга 21
191 Каймановы острова 20
192 Бутан 19
193 Гвинея-Бисау 18
194 Сомали 13
195 Пуэрто-Рико 10
196 Сан-Марино 9
197 Ангвила 6
198 Острова Кука 3
199-207 Восточный Тимор 0
199-207 Белиз 0
199-207 Джибути 0
199-207 Сан-Томе и Принсипи 0
199-207 Аруба 0
199-207 Американские Виргинские острова 0
199-207 Монтсерат 0
199-207 Гуам 0
199-207 Американское Самоа 0