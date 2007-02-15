Полный рейтинг ФИФА

14 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала свой ежемесячный рейтинг 207 футбольных держав мира. Новым лидером списка национальных команд стала Италия, победившая в июле 2006 года на чемпионате мира в Германии. Бразильцы потеряли 48 рейтинговых очков, чему поспособствовало в том числе поражение в товарищеском матче от Португалии (6 февраля, 0:2). Сборная Украины, поднялась с 13-й строчки на 11-ю… хотя по потерянным очкам (36) уступает лишь явным анти-лидерам. «Рост» украинской команде обеспечили головокружительные падения Нигерии с 9-е на 36-е место и Камеруна с 11-е на 17-е.

В очках потеряла вся пятерка между 2-м и 6-м местом: кроме Бразилии снизились баллы у Аргентины - на 16, Франции - 27, Германии - 4, Англии - 29. И только отрыв от идущих следом с плюсами Голландии, Португалии, Чехии, Испании уберёг верхнюю часть таблицы от более заметных перемен. Лидер «головной группы» по темпу роста – Хорватия (+39), по снижению – Швеция (-64), Бразилия (-48), Россия (-41), Украина (-36), Колумбия и Англия (по -29). Хорошо Румынии - по очкам ни вверх, ни вниз, а поднялась на 5 строк.

В нижней части таблицы несправедливо оставить незамеченным рост Южной Кореи (+44), Норвегии (+23), Финляндии (+39), Коста-Рики (+75), Грузии (+36), Гватемалы (+80), Сальвадора (+100). Тринидад и Тобаго и ЮАР интересны тем, что добиваются существенного роста второй месяц подряд (+74 добавились к январским +12 у ТиТ, +50 и +14 - у ЮАР).

Наибольшие падения постигли в этом месяце Нигерию (-554!), Гвинею (-386), Камерун (-267), Египет (-273), Тунис (-172), Конго (-122).

Февральский ретинг на сайте ФИФА (В скобках места и очки в январском рейтинге)

1 (2). Италия - 1562 (1560)

2 (1). Бразилия - 1540 (1588)

3 (3). Аргентина - 1535 (1551)

4 (4). Франция – 1496 (1523)

5 (5). Германия – 1359 (1363)

6 (6). Англия – 1330 (1359)

7 (7). Голландия – 1312 (1305)

8 (8). Португалия – 1262 (1258)

9 (9). Чехия – 1193 (1190)

10 (12). Испания – 1161 (1154)

11 (13). Украина – 1018 (1054)

12 (15). Хорватия – 987 (948)

13 (16). Греция - 926 (945)

14 (17). Швейцария - 913 (937)

15 (20). Румыния - 912 (912)

16 (14). Швеция - 894 (958)

17 (11). Камерун – 893 (1160)

18 (23). Дания - 876 (865)

19 (21). Мексика – 857 (883)

20 (26). Шотландия – 854 (847)

21 (18). Кот-д`Ивуар – 853 (919)

22 (28) Гана 848 (828)

23 (25) Польша – 844 (854)

24 (30) Уругвай 829 (806)

25 (29) Эквадор 828 (822)

26 (27) Турция 825 (845)

27 (24). Россия – 817 (858)

28 (31) США 783 (792)

29 (33) Сербия 775 (765)

30 (35) Парагвай 755 (745)

31 (34) Колумбия 726 (755)

32 (37) Иран 720 (720)

33 (37) Словакия 707 (720)

34 (40) Чили 706 (700)

35 (36) Мали 696 (731)

36 (9) Нигерия – 690 (1244)

37 (42) Болгария 689 (684)

38 (41) Сенегал 700 (699)

39 (39) Австралия 651 (703)

40 (44) Израиль 650 (667)

41 (46) Япония 645 (640)

42 (19) Египет 645 (918)

43 (44) Марокко 703 (684)

44 (51) Корейская Республика 618 (574)

45 (32) Тунис 612 (784)

46 (49) Республика Ирландии 611 (596)

47 (50) Норвегия 610 (587)

48 (52) Финляндия 608 (569)

49 (51) Северная Ирландия 602 (625)

50 (45) Узбекистан 596 (645)

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51 Куба 590

52 Бельгия 559

53 Македония 552

54 Коста-Рика 535

55 Босния и Герцеговина 532

56 Ямайка 531

57 Буркина Фассо 509

58 Ангола 506

59 Гондурас 504

60 Южная Африка 504

61 Австрия 501

62 Гвинея - 495

63 Саудовская Аравия 476

64 Венгрия 474

65 Замбия 459

66 Венесуэла 452

67 Перу 447

68 Тринидад и Тобаго 446

69 Того 445

70 Беларусь 445

71 Словения 439

72 Литва 435

73 Кипр 431

74 Панама 423

75 Уэльс 420

76 Оман 418

77 Катар 414

78 Кабо Верде 413

79 Китай 409

80 Алжир 404

81 Ирак 386

82 ДР Конго 382

83 Молдова 373

84 Кувейт 369

85 Иордания 365

86 Грузия 363

87 Гватемала 362

88 Канада 362

89 Албания 362

90 Объединенные Арабские Эмираты 362

91 Эфиопия 356

92 Гаити 354

93 Конго 349

94 Зимбабве 347

95 Исландия 335

96 Латвия 324

97 Ливия 316

98 Бахрейн 313

99 Габон 310

100 Сент-Винсент и Гренадины 308

101 Боливия 300

102 Уганда 294

103 Малави 287

104 Гайана 284

105 Ботсвана 276

106 Эстония 266

107 Экваториальная Гвинея 260

108 Барбадос 259

109 Танзания 251

110 Сирия 247

111 Гонконг 242

112 Либерия 230

113 Судан 230

114 Суринам 229

115 Мальта 229

116 Бенин 228

117 Бурунди 218

118 Бермуды 213

119 Армения 209

120 Руанда 206

121 Мавритания 202

122 Намибия 201

123 Сингапур 198

124 Ливан 194

125 Сальвадор 191

126 Таиланд 190

127 Кения 185

128 Таджикистан 185

129 Палестина 183

130 Азербайджан 180

131 Мозамбик 174

132 Сейшельские острова 173

133 Новая Зеландия 172

134 Гамбия 163

135 Доминиканская Республика 157

136 Вьетнам 157

137 КНДР 155

138 Антигуа и Барбуда 154

139 Кыргызстан 149

140 Эритрея 146

141 Сен-Китс и Невис 139

142 Маврикий 131

143 Йемен 130

144 Чад 129

145 Казахстан 123

146 Индонезия 121

147 Шри-Ланка 118

148 Багамы 113

149 Мьянма 112

150 Нигер 112

151 Свазиленд 108

152 Сьерра-Леоне 108

153 Фиджи 107

154 Бангладеш 100

155 Туркменистан 93

156 Малайзия 87

157 Лаос 85

158 Индия 85

159 Мальдивы 85

160 Лихтенштейн 84

161 Андорра 81

162 Лесото 81

163 Соломоновы острова 81

164 Санта Лючия 81

165 Гренада 78

166 Тайвань 73

167 Никарагуа 71

168 Вануату 70

169 Пакистан 64

170 Острова Туркс и Кайкос 64

171 Непал 63

172 Антильские острова 62

173 Таити 55

174 Бруней 53

175 Новая Каледония 51

176 Камбоджа 49

177 Папуа Новая Гвинея 47

178 Филиппины 43

179 Афганистан 43

180 Доминика 42

181 Люксембург 41

182 Центрально-Африканская Республика 40

183 Монголия 31

184 Фарерские острова 31

185 Мадагаскар 30

186 Масау 28

187 Коморские острова 26

188 Британские Виргинские острова 24

189 Самоа 22

190 Тонга 21

191 Каймановы острова 20

192 Бутан 19

193 Гвинея-Бисау 18

194 Сомали 13

195 Пуэрто-Рико 10

196 Сан-Марино 9

197 Ангвила 6

198 Острова Кука 3

199-207 Восточный Тимор 0

199-207 Белиз 0

199-207 Джибути 0

199-207 Сан-Томе и Принсипи 0

199-207 Аруба 0

199-207 Американские Виргинские острова 0

199-207 Монтсерат 0

199-207 Гуам 0

199-207 Американское Самоа 0