Сборная Украины по бадминтону поедет в Сингапур

В августе украинская сборная по бадминтону гарантированно будет выступать на первых в истории Юношеских Олимпийских играх, которые будет принимать Сингапур.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Как отмечается, с Европейского отборочного турнира в Свендборге (Дания), где были разыграны 10 лицензий на участие в ЮОИ-2010, украинка Елизавета ЖАРКАЯ привезла первую для юниорской команды Украины «путевку» для участия в соревнованиях по бадминтону на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. В квалификационном турнире к Играм украинская атлетка стала пятой.

“К сожалению, повторить успех Елизаветы не удалось ее партнеру по сборной Кириллу ЛЕОНОВУ. В поединке за пятое – последнее «лицензионное» место – он уступил Нику ФРАНСМАНУ из Нидерландов. Однако, уже через месяц у Кирилла будет еще один шанс завоевать олимпийский билет – на юниорском чемпионате мира, который с 19 по 25 апреля состоится в мексиканской Гвадалахаре”, - отмечается в сообщении.