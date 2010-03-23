Самому высокооплачиваемому футболисту мира - 22 года

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала France Football.

По сведениям издания, 22-летний обладатель "Золотого мяча-2009" за год зарабатывает 33 млн евро. Второе место занимает англичанин Дэвид Бекхэм (30,4), выступающий за итальянский "Милан".

Из тренеров больше всех зарабатывает наставник миланского "Интера" Жозе Моуринью (13 млн), работающий в ташкентском "Бунедкоре" бразилец Луис Фелипе Сколари (9,5 млн) - на третьей строчке.

Аргентинский защитник "Марселя" Габриэль Хайнце - самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Франции (4,5 млн), за ним следует полузащитник "Бордо" Йоан Гуркюфф (4,4), замыкает тройку Лучо Гонсалес из "Марселя" (4,3).

РИА "Новости"