Польша к организации Евро-2012 подключает армию

Министерство обороны Польши решило принять участие в организации чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщил министр обороны Польши Богдан КЛИХ во вторник.

Он отметил, что в министерстве будет создана специальная группа экспертов, которые изучат возможности участия военных в организации футбольного чемпионата.

Среди возможных вариантов участия министр назвал охрану военными спортивных и других объектов Евро-2012, управление автомобильным движением, поддержание правопорядка.

Кроме этого, министерство готово предоставить военные аэродромы для обслуживания авиарейсов.