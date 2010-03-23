Польша к организации Евро-2012 подключает армию
11:12, 23 марта 2010Спорт
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Создадут специальную группу экспертов
Министерство обороны Польши решило принять участие в организации чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Об этом сообщил министр обороны Польши Богдан КЛИХ во вторник.
Он отметил, что в министерстве будет создана специальная группа экспертов, которые изучат возможности участия военных в организации футбольного чемпионата.
Среди возможных вариантов участия министр назвал охрану военными спортивных и других объектов Евро-2012, управление автомобильным движением, поддержание правопорядка.
Кроме этого, министерство готово предоставить военные аэродромы для обслуживания авиарейсов.
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