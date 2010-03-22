Сборная Украины завоевала 19 медалей Паралимпиады

Сборная Украины заняла пятое место в общекомандном зачете Х зимних Паралимпийских игр в Ванкувере, завоевав 19 медалей - 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

21 марта завершились все соревнования. Всего были разыграны 64 комплекта наград в пяти видах спорта - горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, хоккее и керлинге, сообщает сайт Сhampion.

Победила команда Германии за счет большего количества золотых наград (13-5-6). Сборная России стала второй в общекомандном зачете, завоевав 38 медалей - 12 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых.

Третье место заняла сборная Канады (10-5-4), четвертое - Словакии (6-2-3), пятое - Украины (5-8-6), шестое - США (4-5-4).

По общему числум наград первыми стали россияне, возобновив национальный рекорд на Паралимпиаде (38). Вторыми в общемедальном рейтинге стали немцы (24), третьими - украинцы и канадцы (по 19).