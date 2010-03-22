Кличко назвал двух самых серьезных соперников на будущее

Следующим соперником Владимира Кличко после субботней победы над американцем Эдди Чемберсом должен стать россиянин Александр Поветкин. Однако стороны уже подозревают друг друга в намерениях избежать поединка.

Главный менеджер промоутерской компании Sauerland Event Кристиан Майер, который представляет интересы российского боксера Александра Поветкина, считает, что команда украинского боксера Владимира Кличко будет избегать встречи с «Русским Витязем». К такому выводу его привел тот факт, что, получив возможность выбора между Чемберсом и Поветкиним, Кличко выбрал американца. Не следует забывать, что два года тому назад россиянин победил Чемберса по очкам.

«Сейчас Владимир может подать заявку на проведение добровольной защиты своего титула, - напоминает Майер. - Почему? В декабре 2009 года после получения Поветкиным травмы ноги он защитил пояс IBF против Хасима Рахмана, который занимал следующее место в рейтинге. Таким образом украинцу зачли обязательную защиту. Сейчас против Чемберса Кличко провел обязательную защиту по версии WBO, а потому может рассчитывать на то, что следующий его бой станет добровольной защитой, если он подаст специальный запрос».

Каждый обладатель титула во время одного периода своего чемпионства может воспользоваться таким правом. Кличко этого еще не делал. Однако в интервью корреспонденту Deutsche Welle менеджер Кличко Бернд Бенте заявил, что Кличко готов драться с россиянином и не станет уклоняться от этой встречи.

Сам Владимир также рассматривает Поветкина, как одного из вероятных своих соперников на ближайшее будущее. «Александр Поветкин и Дэвид Хэй - два наиболее серьезных моих соперника в ближайшем будущем. А еще Самуель Питер. И если Поветкин откажется от боя со мной, то моим следующим соперником, скорее всего, станет Питер», - сказал Кличко. Тренер Владимира Кличка Эммануель Стюард считает, что именно Поветкин будет избегать такой встречи, поскольку не готов к ней.

А вот наставник Поветкина американец Тедди Атлас, который в свое время работал с Майком Тайсоном, уверяет всех в противоположном. Хотя и отмечает, что чем больше будет времени на подготовку, тем лучше: «С каждым днем Александр совершенствуется. Даже несмотря на нехватку времени, он подготовится к поединку. Если скажут, что бой с Кличко завтра, то он будет к нему готов. К следующему поединку против Кличко - мы будем готовы на 110 процентов», - заверил Атлас.

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBO Владимир Кличко в субботу вечером отстоял титулы в бое с американцем Эдди Чемберсом. Украинец нокаутировал соперника в 12 раунде за 12 секунд до завершения боя. Встреча происходила в немецком городе Дюссельдорф на стадионе «Esprit-Arena».

Немецкая волна