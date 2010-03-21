Челси потерял важные очки в борьбе за золото чемпионата Англии

Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Блэкберном", потеряв важные два очка в борьбе за золотые медали чемпионата Англии по футболу, сообщает РИА Новости.

Подопечные Карло Анчелотти, которые после вылета из Лиги чемпионов сосредоточились на внутреннем первенстве и Кубке Англии, не сумели переиграть середняка премьер-лиги на его поле - ничья 1:1.

Гости уверенно начали встречу, и уже на 6-й минуте Дидье Дрогба с передачи Николя Анелька открыл счет. Однако развить успех "синим" не удалось, а во втором тайме сенегалец Эль-Хаджи Диуф переправил в сетку прострел испанца Мичела Сальгадо. Росс Тернбулл, защищающий ворота "Челси" в отсутствие травмированного Петера Чеха, не выручил.

Также в воскресенье "Манчестер Сити" одержал гостевую победу над "Фулхэмом" - 2:1. Голы в ворота обидчика "Ювентуса" в Лиге Европы забивали до перерыва Роке Сантакруз и Карлос Тевес, которым ассистировал Крейг Беллами. Ответный мяч с пенальти на 75-й минуте провел Дэнни Мерфи.

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, дома обыграл "Ливерпуль со счетом 2:1.

Турнирную таблицу возглавляет "Манчестер Юнайтед" (69 очков). "Арсенал" (67) идет вторым. "Челси" (65) занимает третью строчку, но имеет матч в запасе. Далее расположились "Тоттенхэм" (55), "Манчестер Сити" (53), "Ливерпуль" (51).