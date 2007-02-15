Тренер ”Нанси” обещает Луческу сюрприз

Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Мирча ЛУЧЕСКУ признает, что "Шахтер" не смог обыграть в Донецке французский "Нанси" в матче 1/16 Кубка УЕФА из-за ряда ошибок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М. ЛУЧЕСКУ сообщил на послематчевой пресс-конференции.

"Сегодня мы совершили ряд ошибок", - сказал М.ЛУЧЕСКУ, добавив, что "в такой ситуации было бы неправильно кого-то из игроков выделять".

Одновременно главный тренер "Шахтера" отметил, что "это был хороший кубковый матч". "Соперник к нему отлично подготовился, но это и неудивительно, ведь во Франции чемпионат в разгаре. Нужно отдать должное игрокам "Нанси" за то, как они располагались на поле, перекрывая возможные направления наших атак", – прокомментировал М.ЛУЧЕСКУ.

Он констатировал, что его команде "было невероятно сложно подобраться к воротам соперника". "Жаль, что пришлось расплатиться за первую же ошибку в обороне. Мы очень не хотели пропускать. Хорошо, что мои подопечные в этот момент не опустили руки и смогли достойно отреагировать, забив ответный мяч", - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он также считает, что арбитр матча "был слишком строг" к капитану "Шахтера" Анатолию ТИМОЩУКУ, который за грубую игру был удален с поля в конце матча. "Это была всего лишь несдержанность, вызванная, скорее всего, тем, что несколькими мгновениями ранее арбитр не заметил нарушения правил против ЖАДСОНА", - пояснил действия А.ТИМОЩУКА тренер.

По его мнению, ничейный результат 1:1 дает "определенное преимущество "Нанси" перед ответной игрой во Франции. "Французы заслужили ничью самоотдачей, готовностью каждого игрока отдать всего себя ради результата", - заключил М.ЛУЧЕСКУ.

В свою очередь главный тренер ФК "Нанси" уругваец Пабло КОРРЕА пообещал, что в ответном матче 1/16 Кубка УЕФА во Франции его команда сыграет с донецким "Шахтером" "в совершенно ином ключе".

Он заявил на пресс-конференции в Донецке: "Я рад, что моя команда показала не только умение обороняться, но и атаковать. Ответная игра на стадионе "Марсель Пико" пройдет в совершенно ином ключе".

По словам тренера, он доволен и результатом игры, и ее качеством. "Еще на предматчевой пресс-конференции я говорил, что для нас было бы неплохо, если бы судьба путевки в 1/8 финала решалась в ответном поединке во Франции. Рад, все получилось именно так. К тому же, всегда очень важно забить на чужом поле", - сказал главный тренер "Нанси".

Он отметил, что его команда "была готова к тем трудностям, которые у нас возникли". "Ведь "Шахтер" имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, а мы, не стоит забывать, еще два года назад играли во втором дивизионе", – акцентировал П.КОРРЕА.

Он также сказал, что "не вправе сетовать на судьбу". "Ведь неиспользованные моменты были не только у моей команды, но и у соперника, причем намного больше", - сказал П.КОРРЕА.