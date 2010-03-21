Результаты восьмого дня Паралимпиады

В восьмой день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 10 комплектов наград, из которых два в лыжной эстафете:

- женщины (3 х 2,5 км): 1. Россия. 2. Украина. 3. Беларусь.

- мужчины (4 км + 2 х 5 км): 1. Россия. 2. Украина. 3. Норвегия.

... 6 – в горнолыжной комбинации:

- женщины с нарушением опорно-двигательного аппарата (выступающие стоя): 1. Канада. 2. Франция. 3. Канада.

- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Германия. 2. Франция. 3. Австралия.

- женщины с нарушением опорно-двигательного аппарата (выступающие сидя): 1. США. 2. Австрия. 3. США.

- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Германия. 2. Австрия. 3. Австрия.

- женщины с проблемным зрением: 1. Словакия. 2. Канада. 3. США

- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Словакия. 2. Италия. 3. Словакия.

В финальном матче хоккейного турнира США – Япония итоговый счет 2:0.

В финальном матче турнира по керлингу Канада – Южная Корея счет 8:7, а в матче за третье место Швеция – США - 7:5