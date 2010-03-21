Результаты восьмого дня Паралимпиады
Два серебра у украинских лыжников
В восьмой день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 10 комплектов наград, из которых два в лыжной эстафете:
- женщины (3 х 2,5 км): 1. Россия. 2. Украина. 3. Беларусь.
- мужчины (4 км + 2 х 5 км): 1. Россия. 2. Украина. 3. Норвегия.
... 6 – в горнолыжной комбинации:
- женщины с нарушением опорно-двигательного аппарата (выступающие стоя): 1. Канада. 2. Франция. 3. Канада.
- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Германия. 2. Франция. 3. Австралия.
- женщины с нарушением опорно-двигательного аппарата (выступающие сидя): 1. США. 2. Австрия. 3. США.
- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Германия. 2. Австрия. 3. Австрия.
- женщины с проблемным зрением: 1. Словакия. 2. Канада. 3. США
- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Словакия. 2. Италия. 3. Словакия.
В финальном матче хоккейного турнира США – Япония итоговый счет 2:0.
В финальном матче турнира по керлингу Канада – Южная Корея счет 8:7, а в матче за третье место Швеция – США - 7:5
После восьми дней неофициальная командная таблица выглядит так: