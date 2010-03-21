Кличко победил нокаутом

За 10 секунд до конца 12-го раунда левым боковым ударом Владимир Кличко "вырубил" американца Эдди Чемберса в бою в защиту своих титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBO. Соперник украинского боксера так и не смог подняться на объявление победителя.

Вечер бокса состоялся в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе Espirit Arena, рассчитанном на 51 тысячу зрителей.

Весь бой прошел при явном, хотя и не акцентированном преимуществе Владимира Кличко.

С первого раунда он навязал свой бой: держал на расстоянии своей длинной левой руки и никуда не спешил, джебами набивал победы по раундам, ждал любой ошибки Чамберса. Американский боксер потратил пять раундов, чтобы сломать эту ситуацию, даже поднимал Владимира на руки и пытался бросить на пол борцовским захватом.

С шестого раунда Кличко стал активнее теснить Чамберса к канатам, наносить сильные удары в перчатки, благо американец держал их прямо у лица, искал акцентированного удара. Возможно, более слабый соперник сломался на этом этапе, но Чамберс все выдерживал, безуспешно, но упорно искал свой шанс.

За весь бой почти не было ударов в корпус: Кличко это было не нужно, он набивал прямые джебы и иногда фирменые двойки; а Чамберс просто не доставал – его фирменный удар: правой в голову и сразу в пресс, - не доходил ни в голову, ни в пресс.

После 9-го раунда Кличко активизировался ради чистой победы, но уставший Чамберс успел отдохнуть пока ему меняли порвавшуюся (!) перчатку. Да и со своей стороны стремился поймать соперника на ошибке.

И все же решающая ошибка пришлась на его долю, точнее на его правый висок. Боковой от Кличко внешне не выглядел страшным, но попал очень точно: несколько минут судьи и врачи не могли решить насколько сильно поврежден Чамберс, может ли двигаться вообще. Потом разрешили подняться, стали светить фонариком в глаза...

Владимир Кличко тем временем получал пояса, давал интервью.