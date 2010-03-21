Кличко победил нокаутом
Эдди Чемберс еще встает
За 10 секунд до конца 12-го раунда левым боковым ударом Владимир Кличко "вырубил" американца Эдди Чемберса в бою в защиту своих титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBO. Соперник украинского боксера так и не смог подняться на объявление победителя.
Вечер бокса состоялся в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе Espirit Arena, рассчитанном на 51 тысячу зрителей.
Весь бой прошел при явном, хотя и не акцентированном преимуществе Владимира Кличко.
|Фото Reuters
С шестого раунда Кличко стал активнее теснить Чамберса к канатам, наносить сильные удары в перчатки, благо американец держал их прямо у лица, искал акцентированного удара. Возможно, более слабый соперник сломался на этом этапе, но Чамберс все выдерживал, безуспешно, но упорно искал свой шанс.
За весь бой почти не было ударов в корпус: Кличко это было не нужно, он набивал прямые джебы и иногда фирменые двойки; а Чамберс просто не доставал – его фирменный удар: правой в голову и сразу в пресс, - не доходил ни в голову, ни в пресс.
После 9-го раунда Кличко активизировался ради чистой победы, но уставший Чамберс успел отдохнуть пока ему меняли порвавшуюся (!) перчатку. Да и со своей стороны стремился поймать соперника на ошибке.
|Фото Reuters
Владимир Кличко тем временем получал пояса, давал интервью.