Украинские паралимпийцы завоевали еще две медали X Зимних Паралимпийских игр.

В лыжной эстафете 3 х 2,5 км серебряные медали получили Елена Юрковская, Юлия Батенкова и Александра Кононова, уступив 19,5 секунд соперницам из РФ и опередив на 1 минуту 22 секунды белорусских участниц.

В лыжной эстафете 4 км + 2 х 5 км также серебро получила мужская сборная: Виталий Лукьяненко, Григорий Вовчинский, Юрий Костюк, - также отставшие от россиян (на 22 секунды ровно). Норвежские паралимпийцы, опередив белоруссов, не позволили пьедесталу повториться полностью - они третьи.

Сегодня будут разыграны еще 6 комплектов наград в горнолыжном спорте и одна керлинге на колясках.

Кроме того, сегодня завершился хоккейный турнир, в котором участники передвигаются по площадке на коньках-санках. В финальном матче США - Япония американцы забили две безответные шайбы (напомним, что вчера бронзу завоевали норвежцы, победив Канаду 2:1) .