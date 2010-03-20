Арсенал выходит на первое место в английской Премьер-лиге
Результаты 31-го тура
Завершились сегодняшние матчи 31-го тура английской Премьер-лиги
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:2 (Карью 18, 83 - Крэддок 25, Милнер 39 автогол)
Уиган - Бернли 1:0 (Родальега 90)
Сток Сити - Тоттенхэм 1:2 (Этерингтон 64 пен. - Гудйонсен 46, Кранчар 77)
Портсмут - Халл Сити 3:2 (Смит 37, О`Хара 87, Кану 88 - Фолан 27, 73)
Эвертон - Болтон 2:0 (Артета 72, Пиенаар 90)
Сандерленд - Бирмингем 3:1 (Бент 5, 11, Кэмпбелл 88 - Джером 60)
Арсенал - Вест Хэм 2:0 (Денилсон 5, Фабрегас 83)
После сегодняшней победы Арсенал занял первую строчку турнирной таблицы с 67 очками. Правда, его соперники в борьбе за золото сыграли на одну (МЮ) и две (Челси) игры меньше, и уже завтра могут вернуть "канониров" вниз.
Завтра тур завершится играми:
МЮ (66) - Ливерпуль (51)
Фулхэм (38) - Манчестер Сити (50)
Блэкберн (34) - Челси (64)