Арсенал выходит на первое место в английской Премьер-лиге

Завершились сегодняшние матчи 31-го тура английской Премьер-лиги

Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:2 (Карью 18, 83 - Крэддок 25, Милнер 39 автогол)

Уиган - Бернли 1:0 (Родальега 90)

Сток Сити - Тоттенхэм 1:2 (Этерингтон 64 пен. - Гудйонсен 46, Кранчар 77)

Портсмут - Халл Сити 3:2 (Смит 37, О`Хара 87, Кану 88 - Фолан 27, 73)

Эвертон - Болтон 2:0 (Артета 72, Пиенаар 90)

Сандерленд - Бирмингем 3:1 (Бент 5, 11, Кэмпбелл 88 - Джером 60)

Арсенал - Вест Хэм 2:0 (Денилсон 5, Фабрегас 83)

После сегодняшней победы Арсенал занял первую строчку турнирной таблицы с 67 очками. Правда, его соперники в борьбе за золото сыграли на одну (МЮ) и две (Челси) игры меньше, и уже завтра могут вернуть "канониров" вниз.

Завтра тур завершится играми:

МЮ (66) - Ливерпуль (51)

Фулхэм (38) - Манчестер Сити (50)

Блэкберн (34) - Челси (64)