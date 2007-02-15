Ахметов сдаст стадион к лету 2008 года

Строительство нового 50-тысячного стадиона в Донецке планируется завершить к лету 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Донецке президент футбольного клуба "Шахтер", народный депутат Ринат АХМЕТОВ.

«Я надеюсь, что уже в сезоне 2008/2009 моя команда будет играть на этом стадионе», - сказал он.

При этом Р.АХМЕТОВ отметил, что с момента начала строительства на объекте освоено 70 млн. долларов США при общей сметной стоимости проекта 250 млн. долларов.

Справка УНИАН. Строительство нового стадиона «Шахтер» в Донецке началось в 2004 году. Предполагается, что стадион будет отвечать пятизвездочному стандарту по аккредитации УЕФА и ФИФА.

Стадион будет размещен в центре Донецка в границах парковой зоны Киевского района. Он рассчитан на 50 тысяч посадочных мест, из которых 5 тысяч - VIP-места. Размер игровой площадки - 105 х 68 м.

Предполагается, что на территории спортивного комплекса будут открыты кафе, магазин и музей «Шахтера». Также проект строительства предусматривает автомобильную стоянку на 5 тысяч автомобилей.