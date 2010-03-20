Результаты седьмого дня Паралимпиады

В седьмой день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 6 комплектов наград – все в гигантском суперслаломе.

- женщины с нарушением опорно-двигательного аппарата (выступающие стоя): 1. Канада. 2. Италия. 3. Германия.

- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Германия. 2. Франция. 3. Австрия.

- женщины с нарушением опорно-двигательного аппарата (выступающие сидя): 1. Австрия. 2. США. 3. Германия.

- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Япония. 2. Германия. 3. Япония.

- женщины с проблемным зрением: 1. Словакия. 2. Канада. 3. Чехия

- в той же дисциплине среди мужчин: 1. Франция. 2. Словакия. 3. Словакия.

Кроме того состоялся матч за третье место в хоккее на санках: Норвегия – Канада 2:1