На Донбасс-Арену пришлось вводить бойцов "Беркута"

В Донецке на стадион «Донбасс Арена», во время матча «Шахтер» - «Металлист» в минувшее воскресенье, 14 марта, пришлось вводить бойцов «Беркута».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского управления милиции, это было сделано с целью пресечения драки, возникшей между болельщиками Харькова и Донецка.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области по вопросам проведения Евро-2012 Иван БАШТА, 14 марта, перед матчем «Шахтер» - «Металлист», донецкой милиции харьковские коллеги передали неточную цифру прибывающих фанов. «Речь шла о двух тысячах гостей, а их приехало 3,5 тысячи. Нам пришлось в срочном порядке проводить передислокацию сил и средств. Буферная зона стадиона рассчитана на 28 автобусов, а их прибыло 40», - рассказал И.БАШТА.

По его словам, «лишние» автобусы из Харькова донецкие правоохранители смогли благополучно разместить на заездах к буферной зоне стадиона. Однако из-за того, что болельщиков из Харькова было больше, чем предполагалось, их пришлось размещать в непосредственной близости от сектора фанов «Шахтера».

«И когда гости своими оскорбительными выкриками спровоцировали драку с оппонентами, на подмогу секъюрити стадиона и стюардам, которые стали живой цепью между болельщиками обеих команд, и уже были втянуты в конфликт, мы направили бойцов «Беркута». Это и помогло остудить горячие головы», - отметил И.БАШТА.

Он с сожалением констатировал, что агрессивное «боление» гостей из Харькова привело к тому, что на трибунах было сломано 37 и сожжено 5 кресел, разбито стеклянное ограждение между секторами и поломано несколько металлических перил.

Кроме того, во время матча болельщики из Харькова использовали несколько дымовых шашек и самодельных петард, еще около десятка самодельных дымовых шашек было изъято у них стюардами на входе на стадион.

«Более того, гостям принудительно пришлось расстаться с двумя десятками ножей и несколькими металлическим пластинами, по типу шампура, заточенными на конце. Кого они собирались нанизывать – остается вопросом», - сказал И.БАШТА.

Он также сообщил, что по результатам разбирательства, на 55 нарушителей общественного порядка милиция составила административные протоколы - в основном, за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в пьяном виде. «20 болельщиков из Харькова, которые находились в алкогольном состоянии, мы на стадион не пропустили», - добавил И. БАШТА.

Он также указал, что за пару дней до матча, предвидя такое развитие ситуации, руководство донецкой милиции направило письмо дирекции «Донбасс Арены» с просьбой не продавать билеты болельщикам «Металлиста» в другие сектора стадиона, кроме сектора, специально предназначенного для болельщиков команды гостей.

«Уверен, что в последующих матчах наши рекомендации будут учтены», – заключил замначальника ГУМВД.