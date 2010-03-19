UEFA рассчитывает на 1,3 млрд. евро доходов от Евро-2012

Европейская футбольная федерация рассчитывает на доходы от организации чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше в 2012 году около 1,3 млрд. евро.

Об этом сказал польскому изданию Futbol News директор Евро-2012 в UEFA Мартин КАЛЛЕН.

Он заметил, что столько же приблизительно составляли доходы от организации предыдущего чемпионата, который прошел в 2008 году в Австрии и Швейцарии.

М.КАЛЛЕН заметил, что украинцы с поляками более эмоционально подходят к решению проблем, нежели предыдущие организаторы.

"Там в (Австрии и Швейцарии) подход был намного рациональнее, а в Польше и в Украине есть много эмоциональных дискуссий", - заметил он.

Как сообщал УНИАН, М.КАЛЛЕН впервые публично признал наличие запасных вариантов на случай, если Львов и Вроцлав не успеют своевременно построить стадион к Евро-2012, один из которых предусматривает организацию чемпионата в 6 вместо ранее планируемых 8 городах в Украине и Польше.