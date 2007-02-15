Результаты первых матчей 1/16 финала Кубка УЕФА

Состоялись 10 встреч

На футбольных полях Европы прошли 10 матчей 1/16 финала Кубка УЕФА. Вот их результаты: «Шахтер» (Украина) – «Нанси» (Франция) – 1:1 ЦСКА (Россия) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 0:0 «Байер» (Германия) – «Блэкберн» (Англия) – 3:2 «Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль) – «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – 2:1 «Фенербахче» (Турция) – АЗ (Голландия) – 3:3 «Бордо» (Франция) – «Осасуна» (Испания) – 0:0 «Вердер» (Германия) – «Аякс» (Голландия) – 3:0 АЕК (Греция) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 0:2 «Ливорно» (Италия) – «Эспаньол» (Испания) – 1:2 «Бенфика» (Португалия) – «Динамо» (Румыния) – 1:0 Сегодня пройдут остальные шесть встреч. Ответные матчи состоятся через неделю. Радио "Свобода"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter