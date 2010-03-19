Результаты жеребьевки Лиги Европы
Четвертьфинальные встречи состоятся 1 и 8 апреля
В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы.
Жеребьевки в швейцарском Ньоне провели директор УЕФА по соревнованиям Джорджио Маркетти и посол гамбургского финала Уве Зеелер.
Лига Европы 2009/10
1/4 финала
"Фулхэм" (Лондон, Англия) - "Вольфсбург" (Германия)
"Гамбург" (Германия) - "Стандард" (Льеж, Бельгия)
"Валенсия" (Испания) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)
1,2 финала
"Гамбург"/"Стандард" - "Фулхэм"/"Вольфсбург"
"Валенсия"/"Атлетико" - "Бенфика"/"Ливерпуль"
Четвертьфинальные встречи состоятся 1 и 8 апреля.
Полуфинальные матчи будут сыграны 22 и 29 апреля.
Финал состоится 12 мая в Гамбурге и начнется в 21:45 по киевскому времени