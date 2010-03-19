Результаты жеребьевки Лиги Европы

В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы.

Жеребьевки в швейцарском Ньоне провели директор УЕФА по соревнованиям Джорджио Маркетти и посол гамбургского финала Уве Зеелер.

Лига Европы 2009/10

1/4 финала

"Фулхэм" (Лондон, Англия) - "Вольфсбург" (Германия)

"Гамбург" (Германия) - "Стандард" (Льеж, Бельгия)

"Валенсия" (Испания) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

1,2 финала

"Гамбург"/"Стандард" - "Фулхэм"/"Вольфсбург"

"Валенсия"/"Атлетико" - "Бенфика"/"Ливерпуль"

Четвертьфинальные встречи состоятся 1 и 8 апреля.

Полуфинальные матчи будут сыграны 22 и 29 апреля.

Финал состоится 12 мая в Гамбурге и начнется в 21:45 по киевскому времени

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