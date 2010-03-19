Результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов
Финал состоится 22 мая
В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги Чемпионов.
В ньонской штаб-квартире УЕФА эту процедуру провели генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и посол мадридского финала Эмилио Бутрагене.
Лига Чемпионов 2009/10
1/4 финала
"Олимпик" (Лион, Франция) - "Бордо" (Франция)
"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Барселона" (Испания)
"Интер" (Милан, Италия) - ЦСКА (Москва, Россия)
Первые встречи четвертьфинала состоятся 30 и 31 марта, повторные - 6 и 7 апреля.
1/2 финала
"Бавария"/"Манчестер Юнайтед" - "Олимпик"/"Бордо"
"Интер"/ЦСКА - "Арсенал"/"Барселона"
Первые поединки полуфинала будут сыграны через две недели после четвертьфинала, а именно 20 и 21 апреля, повторные - 27 и 28 апреля.
Финал состоится 22 мая на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" в 21:45 по киевскому времени.