Иванчук вновь вышел в лидеры шахматного турнира в Ницце

Украинский гроссмейстер Василий ИВАНЧУК вновь единолично возглавил таблицу XIX международного шахматного турнира "Амбер", проходящего в Ницце (Франция).

Как передает РИА «Новости», В.ИВАНЧУК в пятом туре комбинированных (быстрые шахматы и игра вслепую) соревнований со счетом 1,5-0,5 переиграл аутсайдера Яна СМИТСА (Нидерланды) и набрал 7,5 очка из 10.

Деливший первое место с украинцем норвежец Магнус КАРЛСЕН сыграл на равных с россиянином Сергеем КАРЯКИНЫМ (1-1) и имеет в своем активе 7 баллов. Столько же набрал и подтянувшийся к лидерам израильтянин Борис ГЕЛЬФАНД, дважды победивший кубинца Леньера ДОМИНГЕСА.

Россиянин Владимир КРАМНИК в соперничестве двух экс-чемпионов мира сломил сопротивление украинца Руслана ПОНОМАРЕВА (2-0) и вышел на отметку 6 очков.

Шахматный супертурнир в Ницце с призовым фондом 216 тыс. евро завершится 25 марта.