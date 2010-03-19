Результаты шестого дня Паралимпиады

В шестой день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 12 комплектов наград: 6 в лыжном кроссе и 6 в горнолыжном спуске.

В лыжном кроссе для женщин с физическими особенностями (гонка на 5 км, стоя): 1. Украина 2. Украина. 3. Белоруссия.

В той же дисциплине среди мужчин (гонка на 10 км) 1. Канада. 2. Россия. 3. Украина

В лыжном кроссе для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата (гонка на 5 км, сидя): 1. Беларусь. 2. Германия. 3. Канада.

В той же дисциплине среди мужчин (гонка 10 км): 1. Россия. 2. Италия. 3. Беларусь.

В лыжном кроссе для женщин с проблемным зрением (гонка на 5 км): 1. Германия. 2. Россия. 3. Россия

В той же дисциплине среди мужчин (гонка 10 км): 1. Канада. 2. Норвегия. 3. Россия.

В горнолыжном спуске для женщин с физическими особенностями: 1. Канада. 2. Франция. 3. Германия.

В той же дисциплине среди мужчин: 1. Германия. 2. Австралия. 3. Швейцария

В горнолыжном спуске для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата: 1. США. 2. США. 3. Австрия.

В той же дисциплине среди мужчин: 1. Швейцария. 2. Япония. 3. Япония.

В горнолыжном спуске для женщин с проблемным зрением: 1. Канада. 2. Словакия. 3. США.

В той же дисциплине среди мужчин: 1. Испания. 2. США. 3. Германия.

После шести дней неофициальная командная таблица выглядит так: