Фулхэм - герой дня в Лиге Европы

Завершились первые четыре матча

Завершились первые четыре из ответных матчей 1/8 Лиги Европы Фулхэм - Ювентус 4:1 (Замора 9, Гера 39, 49 пен., Дэмпси 83 - Трезеге 2). Первый матч 1:3 Марсель - Бенфика 1:2 (Ньянг 70 - Макси Перейра 75, Кардек 90+1). 1:1 Вердер - Валенсия 4:4 (Алмейда 26, Фрингс 57 пен., Марин 62, Писарро 84 - Вилья 2, 45, 66, Мата 15). 1:1 Стандард - Панатинаикос 1:0 (Мбокани 45). 3:1 Через 15 минут начинаются матчи Ливерпуль - Лилль (0:1) Андерлехт - Гамбург 1:3 Спортинг - Атлетико (0:0) Вольфсбург - Рубин (1:1)

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