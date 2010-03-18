Фулхэм - герой дня в Лиге Европы

21:53, 18 марта 2010
Спорт
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Завершились первые четыре матча

Завершились первые четыре из ответных матчей 1/8 Лиги Европы

Фулхэм - Ювентус 4:1 (Замора 9, Гера 39, 49 пен., Дэмпси 83 - Трезеге 2). Первый матч 1:3

Марсель - Бенфика 1:2 (Ньянг 70 - Макси Перейра 75, Кардек 90+1). 1:1

Вердер - Валенсия 4:4 (Алмейда 26, Фрингс 57 пен., Марин 62, Писарро 84 - Вилья 2, 45, 66, Мата 15). 1:1

Стандард - Панатинаикос 1:0 (Мбокани 45). 3:1

Через 15 минут начинаются матчи

Ливерпуль - Лилль (0:1)

Андерлехт - Гамбург 1:3

Спортинг - Атлетико (0:0)

Вольфсбург - Рубин (1:1)

 

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