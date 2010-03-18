Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов состоится завтра

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов состоится в пятницу, 19 марта. В ней не будет сеяных команд, поэтому между собой смогут сыграть клубы из одной страны.

Напомним, в среду стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Ими стали "Бордо" и "Барселона".

Другие участники четвертьфинала определились раньше. Это "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Бавария", "Лион", ЦСКА и "Интер".

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