Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов состоится завтра
09:11, 18 марта 2010Спорт
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Сеяных команд не будет
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов состоится в пятницу, 19 марта. В ней не будет сеяных команд, поэтому между собой смогут сыграть клубы из одной страны.
Напомним, в среду стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Ими стали "Бордо" и "Барселона".
Другие участники четвертьфинала определились раньше. Это "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Бавария", "Лион", ЦСКА и "Интер".
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