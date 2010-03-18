Украинские паралимпийцы получили еще 5 медалей

В пятый день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 8 комплектов наград.

В биатлоне для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата (гонка на 12,5 км, стоя) победила Александра Кононова (Украина), ее подруга по команде Юлия Батенкова – третья, серебро досталось российской участнице.

В той же дисциплине среди мужчин украинец Григорий Вовчинский получил серебряную награду. Победил здесь норвежский спортсмен, а немецкий участник был третьим. Олег Лещишин и Виталий Сытник (Украина) соответственно, на 6-м и 8-м месте.

В биатлоне для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата (гонка на 12,5 км, сидя) украинка Елена Юрковская добилась серебряной медали. Медаль победительницы в зачете российской сборной, бронзовая – у немецкой. В этой гонке еще четверо участниц представляли Украину: Людмила Павленко (4-я), Надежда Стефурак (6-я), Светлана Трифонова (7-я) и Татьяна Тимошенко (8-я).

В той же дисциплине среди мужчин весь пьедестал заняли россияне. Украинские участники: Юрий Костюк, Сергей Хижняк и Руслан Самченко – соответственно, на 5-м, 9-м и 16-м месте.

В биатлоне для женщин с проблемным зрением (гонка на 12,5 км) список победителей включает немецкую (золото) и двух российских участниц. Оксана Шишкова (Украина) – шестая.

В той же дисциплине среди мужчин золото тоже досталось представителю Германии, серебро - представителю России, а бронза – Виталию Лукьяненко с Украины. Еще три украинских участника гонки: Олег Мунц, Дмитрий Шульга и Юрий Уткин – соответственно, на 6-м, 8-м и 9-м месте.

В гигантском слаломе для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата медали получили Канада, Германия, Словакия.

В той же дисциплине среди мужчин победители представляют Германию, Австрию и Францию. Евгений Кравиц (Украина) завершил соревнования 37-м.

После пяти дней неофициальная командная таблица выглядит так: