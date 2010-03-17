Бой Кличко и Чемберса покажут в 110 странах

Бой между Владимиром КЛИЧКО и Эдди ЧЕМБЕРСОМ покажут в 110 странах.

Об этом сообщает официальный сайт братьев КЛИЧКО.

Согласно сообщению, на этот бой уже раскуплены больше 46 тысяч билетов. Организаторы уверены, что последние несколько тысяч будут распроданы на протяжении пятницы, за сутки до поединка.

"В субботу вечером на стадионе будет аншлаг. Ничего не могу сказать относительно футбольных фанатов, главное, чтобы было как можно больше боксерских болельщиков. Все-таки, ЧЕМБЕРС - сложный соперник. Он самый ловкий и самый быстрый боксер в сверхтяжелом дивизионе. Плюс некоторые проблемы привнесет его неудобный стиль ведения боя. Поединок будет тяжелым, а поэтому интересным", - заявил Владимир КЛИЧКО.

Поединок состоится на 51-тысячном стадионе "Esprit Arena".

Как известно, этот бой пройдет в субботу, 20 марта.