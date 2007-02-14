Болельщики грозят убить футболиста за ошибку

Защитник бразильского футбольного клуба "Коринтианс" Маркиньос признался, что получает телефонные звонки от фанатов клуба, угрожающих убить его. Болельщики не могут простить футболисту ошибку, из-за которой его команда пропустила решающий гол в проигранном матче с "Сан-Паулу" (11 февраля, 1:3).

Как сообщает Reuters, в конце первого тайма 24-летний Маркиньос сначала потерял мяч, а затем, пытаясь исправить свою ошибку, сбил форварда соперника Алоизио в своей штрафной. С назначенного пенальти "Сан-Паулу" забил второй гол, оказавшийся в итоге победным.

Во вторник 13 февраля Маркиньос рассказал журналистам, что фанаты звонили ему домой, а также его матери и угрожали убить защитника. "Я могу позаботиться о себе, но у меня есть еще мать, дочь и жена. Они боятся пойти за хлебом или выглянуть из окна. Все это зашло слишком далеко", - считает Маркиньос, не исключающий своего ухода из "Коринтианса".

В 2005 году этот клуб выиграл чемпионат Бразилии, однако в прошлом сезоне долгое время находился в зоне вылета, но в итоге остался в элите национального футбола.

Лента.ру