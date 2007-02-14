Болельщики грозят убить футболиста за ошибку
Горячие бразильские парни
Защитник бразильского футбольного клуба "Коринтианс" Маркиньос признался, что получает телефонные звонки от фанатов клуба, угрожающих убить его. Болельщики не могут простить футболисту ошибку, из-за которой его команда пропустила решающий гол в проигранном матче с "Сан-Паулу" (11 февраля, 1:3).
Как сообщает Reuters, в конце первого тайма 24-летний Маркиньос сначала потерял мяч, а затем, пытаясь исправить свою ошибку, сбил форварда соперника Алоизио в своей штрафной. С назначенного пенальти "Сан-Паулу" забил второй гол, оказавшийся в итоге победным.
Во вторник 13 февраля Маркиньос рассказал журналистам, что фанаты звонили ему домой, а также его матери и угрожали убить защитника. "Я могу позаботиться о себе, но у меня есть еще мать, дочь и жена. Они боятся пойти за хлебом или выглянуть из окна. Все это зашло слишком далеко", - считает Маркиньос, не исключающий своего ухода из "Коринтианса".
В 2005 году этот клуб выиграл чемпионат Бразилии, однако в прошлом сезоне долгое время находился в зоне вылета, но в итоге остался в элите национального футбола.