У тренера «Шахтера» нет алиби

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча ЛУЧЕСКУ считает, что у "Шахтера" в сегодняшнем матче с французским "Нанси" "не будет никакого алиби".

Как передает корреспондент УНИАН. об этом главный тренер сказал на пресс-конференции накануне матча 1/16 Кубка УЕФА по футболу "Шахтер"-"Нанси".

М.ЛУЧЕСКУ выразил удовлетворение тем, что «впервые за последние три года поле на нашем стадионе соответствует надлежащему уровню». "Надеюсь, завтра погода не испортится, так что никакого алиби у нас не будет. Все игроки здоровы и могут принять участие в матче", - сказал М. ЛУЧЕСКУ. При этом он уточнил, что "только БРАНДАУ и РАЦ точно не выйдут на газон – они дисквалифицированы".

Главный тренер "Шахтера" также выразил удовлетворение, что "тренировочный процесс проходил в хороших условиях, вся команда неплохо показала себя в межсезонье".

В то же время, он подчеркнул, что ему "сложно сказать, на каком мы находимся уровне, ведь в последнее время у нас не было официальных игр".

Отмечая сильные стороны соперника, М. ЛУЧЕСКУ подчеркнул, что "это мощная команда, с отличной физической подготовкой и с хорошими результатами в домашних играх в чемпионате Франции". М.ЛУЧЕСКУ также добавил, что "впечатлен мощной организацией обороны "Нанси".

В то же время, главный тренер «Шахтера» выразил уверенность, что его команда покажет сегодня хороший футбол.

"Наверное, в этом году мы не на том уровне готовности, зато намного более мотивированы и амбициозны", - подытожил М.ЛУЧЕСКУ.