Выдающиеся украинские игроки призывают спасти гандбол

Выдающиеся украинские гандболисты призывают не допустить упадка этого вида спорта в Украине.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Двукратная олимпийская чемпионка Зинаида ТУРЧИНА отметила, что поводом для пресс-конференции стало нынешнее незавидное положение этого некогда популярного и успешного вида спорта в Украине. Она заявила, что «в сезон 100-летнего юбилея украинского гандбола, к сожалению, приходится только вспоминать и сожалеть об утраченных славных победных годах».

Заслуженный тренер СССР и Украины Леонид ЗАХАРОВ напомнил, что в 2009 году женская украинская сборная по гандболу заняла лишь 17 место на чемпионате мира в Китае, а в начале нынешнего года мужская команда не преодолела групповой этап на чемпионате Европы в Австрии. Он отметил, что выбор исполнителей в сборные всех разрядов гранично сузился, а на клубном уровне украинские команды «вылетают» уже на первых-вторых стадиях еврокубков. Л.ЗАХАРОВ подчеркнул, что «такое положение является следствием деструктивных действий и решений Федерации гандбола Украины во главе с Владиславом МИЛЕНЬКИМ».

З.ТУРЧИНА отметила, что «нынешнее руководство национальной федерации гандбола «незнакомо с этим видом спорта, с его особенностями, а потому не может плодотворно защищать его интересы, а только держится за свои должности». Он добавила, что сегодня от руководства гандболом целенаправленно оттеснили профессионалов, результатом чего стало проведение соревнований в «аварийных» помещениях, а поиском спонсоров вынуждены заниматься тренеры команд.

З.ТУРЧИНА заявила, что на выборах президента ФГУ, которые должны состоятся 20 марта в Киеве, она и ее единомышленники поддерживают кандидатуру Валерия ТРЕТЬЯКОВА. Л.ЗАХАРОВ сказал, что их команда готова к тому, что нынешнее руководство федерации, которое уже дважды переносило проведение отчетно-выборного конгресса ФГУ, и в этот раз попытается всеми возможными способами остаться при власти. Однако он убежден, что «гандбол в Украине победит» и федерация во главе с новым руководством сможет принять меры для его развития.