Результаты четвертого дня Паралимпиады
06:09, 17 марта 2010Спорт
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Разыграны 4 комплекта наград
В четвертый день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 4 комплекта наград.
В гигантском слаломе для женщин с проблемным зрением список победителей включает Словакию, Австрию и Канаду
В той же дисциплине среди мужчин золото также досталось представителю Словакии, серебро получил спортсмен из Испании, а бронзу – из Италии.
В гигантском слаломе для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата две медали забрали американки, отдав бронзу японской участнице.
В той же дисциплине среди мужчин места победителей обозначены флагами ФРГ, Швейцарии и Японии.
После четырех дней неофициальная командная таблица выглядит так:
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