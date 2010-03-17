Результаты четвертого дня Паралимпиады

В четвертый день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 4 комплекта наград.

В гигантском слаломе для женщин с проблемным зрением список победителей включает Словакию, Австрию и Канаду

В той же дисциплине среди мужчин золото также досталось представителю Словакии, серебро получил спортсмен из Испании, а бронзу – из Италии.

В гигантском слаломе для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата две медали забрали американки, отдав бронзу японской участнице.

В той же дисциплине среди мужчин места победителей обозначены флагами ФРГ, Швейцарии и Японии.