Интер и ЦСКА вышли в 1/4 Лиги чемпионов

Моуринью снова выигрывает

Завершились два ответных матча 1/8 Лиги чемпионов Севилья - ЦСКА 1:2 (Перотти 41 - Нецид 39, Хонда 55). Первый матч 1:1 Челси - Интер 0:1 (Это`о 78). Первый матч 1::2. В четвертьфинал проходят ЦСКА и Интер. Завтра играют: Барселона - Штутгарт (1:1) Бордо - Олимпиакос (1:0) Напомним, что раньше в одну четвертую вышли МЮ, Лион, Бавария и Арсенал.

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