Интер и ЦСКА вышли в 1/4 Лиги чемпионов

23:37, 16 марта 2010
Спорт
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Моуринью снова выигрывает

Завершились два ответных матча 1/8 Лиги чемпионов

Севилья - ЦСКА 1:2 (Перотти 41 - Нецид 39, Хонда 55). Первый матч 1:1

Челси - Интер 0:1 (Это`о 78). Первый матч 1::2.

В четвертьфинал проходят ЦСКА и Интер.

Завтра играют:

Барселона - Штутгарт (1:1)

Бордо - Олимпиакос (1:0)

Напомним, что раньше в одну четвертую вышли МЮ, Лион, Бавария и Арсенал.

 

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