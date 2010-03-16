Интер и ЦСКА вышли в 1/4 Лиги чемпионов
23:37, 16 марта 2010Спорт
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Моуринью снова выигрывает
Завершились два ответных матча 1/8 Лиги чемпионов
Севилья - ЦСКА 1:2 (Перотти 41 - Нецид 39, Хонда 55). Первый матч 1:1
Челси - Интер 0:1 (Это`о 78). Первый матч 1::2.
В четвертьфинал проходят ЦСКА и Интер.
Завтра играют:
Барселона - Штутгарт (1:1)
Бордо - Олимпиакос (1:0)
Напомним, что раньше в одну четвертую вышли МЮ, Лион, Бавария и Арсенал.
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