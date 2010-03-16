Колесников: все четыре города будут готовы к Евро-2012

Все четыре украинских города будут готовы к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции во Львове вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Правительство и Администрация Президента вообще не рассматривает никаких вариантов «три на пять» или «два на шесть». Все четыре украинских города будут готовы к Евро. Это однозначно », - сказал Б. КОЛЕСНИКОВ.

«Если требовать от подрядчиков жестких сроков выполнения проектных работ, Львов будет однозначно готов к Евро-2012», - добавил он.

При этом вице-премьер отметил важность вложения средств государством в проекты, связанные с подготовкой к Евро. «Если государство не вложит средства, то ни Львов, ни Донецк не смогут приблизить инвестора. У нас самих расходов по Евро - это киевский и львовский стадионы. Это конкретные расходы. Все остальное - дороги и т.д. - и так надо было построить. К счастью, мы получили Евро - и это будет сделано быстрее», - отметил Б. КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер подчеркнул, что два главных объекта Львовской области - стадион во Львове и львовский аэропорт - должны быть готовы к Евро-2012, а также отметил необходимость скорейшего строительства дороги от государственной границы. «Мы были на границе государства, посмотрели, какую нужно построить дорогу. Потому что если оставить дорогу в таком состоянии, как она есть, то туда ни один инвестор не доберется – только самолетом», - сказал Б. КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, Б. КОЛЕСНИКОВ сегодня пребывал во Львовской области, где осмотрел объекты и ознакомился с ходом подготовки к Евро-2012.