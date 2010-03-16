Названы претенденты на проведение зимних Олимпийских игр - 2018

Немецкий город Мюнхен, французский Анси и южнокорейский Пйонгчанг подали на рассмотрение Международного олимпийского комитета заявки на проведение ХХІІІ зимних Олимпийских игр.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, специальные профайлы, которые содержат короткий обзор проекта каждого из городов-кандидатов и является ключевыми элементами первой фазы процедуры выбора столицы Игр-2018, в определенный срок поступили в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Заявки этих городов проанализирует рабочая группа, а в июне на базе ее отчета Исполнительный комитет МОК примет решение относительно официального утверждения статуса этих городов как кандидатов на проведение ХХІІІ зимних Олимпийских игр.

Столица зимней Олимпиады-2018 будет объявлена 6 июля 2011 года в южноафриканском Дурбане во время 123-й сессии МОК.