Братья Кличко планируют открыть боксерский телеканал

Чемпионы мира по боксу братья Виталий и Владимир КЛИЧКО планируют вскоре открыть собственный телеканал.

Как сообщает сайт Champion с ссылкой на Life Sports, первую попытку выйти в прямой эфир спортсмены сделают уже 20 марта, когда будут вести трансляцию поединка Владимира КЛИЧКО против Эдди ЧЕМБЕРСА на собственном сайте.

Пока известно, что на сайте появится специальный блок телетрансляций, где каждый желающий сможет посмотреть в прямом эфире бои выдающихся спортсменов мира и самих братьев.

Сообщается, что трансляции будут не бесплатными для зрителя. Используя опыт зарубежных интернет-трансляторов, КЛИЧКО организовали на сайте систему Pay-per-View ("заплати и смотри"). Теперь, чтобы посмотреть поединок, зритель должен заплатить не меньше 14,95 дол.

Как идет речь в сообщении, останавливаться на достигнутом КЛИЧКО не будут. Вероятно, вскоре публике станет доступный спутниковый телеканал, который будет круглосуточно транслировать боксерские поединки. Работать он будет также по системе подписки.