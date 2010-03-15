Сотый гол Шевы за «Динамо» (видео)

Капитан сборной Украины Андрей Шевченко в субботу принимал заслуженные поздравления. Мало того, что благодаря его голу «Динамо» одержало победу над «Ворсклой», так еще и этот гол стал для Андрея юбилейным – ­100-м за киевский клуб, пишет "Блик".

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«Не было предчувствия, что забью, – рассказал Шева после игры. – Для меня важно, чтобы выиграла команда. Мы хорошо тренировались, и период адаптации уже прошел. Сегодня на футбольном поле чувствовали себя намного увереннее. Думаю, с каждым днем команда будет прибавлять. Нам нужно серьезнее относиться к матчам, не транжирить имеющиеся моменты».

Свой первый гол за первый состав «Динамо» Андрей провел в далеком декабре 1994 года в ворота днепропетровского «Днепра». С тех пор на счету бомбардира 65 забитых мячей в чемпионате Украины, 15 – в Кубке Украины и 20 – в еврокубках. Для достижения гроссмейстерского показателя Андрей провел в составе «Динамо» 188 матчей. Таким образом, средняя результативность Шевченко составила 0,53 забитых мяча за игру.