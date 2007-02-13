Главному тренеру сборной России по футболу светит 10 месяцев тюрьмы

Гуус Хиддинк. Фото AFP

Адвокаты главного тренера сборной России по футболу Гууса Хиддинка признали, что их подзащитный виновен в уходе от уплаты налогов в Голландии. В то же время юристы подчеркнули, что сам наставник напрямую в этом не виноват. Очередное заседание суда по делу Хиддинка состоялось в понедельник 12 февраля, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что тренер сборной России обвиняется в том, что в 2002-2003 году он указал в качестве места проживания Бельгию и платил налоги в казну этой страны, хотя постоянно жил в Голландии. По словам адвокатов, Хиддинк стал жертвой недобросовестных финансовых агентов, которые убедили наставника указать в качестве места проживания Бельгию.

Как уточняет издание "Спорт-Экспресс", Хиддинк снял дом в бельгийской деревне Ахель, но в нем не было даже мебели. Ахель находится в 25 километрах от голландского города Эйндховен, где базируется команда ПСВ, которую тренировал Хиддинк. При этом в казну Бельгии тренер перечислил налогов в несколько раз меньше, чем должен был бы заплатить в Голландии.

На прошлой неделе перед товарищеским матчем Голландия - Россия (4:1) прокурор потребовал для Хиддинка 10 месяцев тюрьмы. Суд должен вынести свой вердикт 27 февраля.

Лента.ру