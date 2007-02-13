Главному тренеру сборной России по футболу светит 10 месяцев тюрьмы
Адвокаты признали вину Хиддинка
|Гуус Хиддинк. Фото AFP
Напомним, что тренер сборной России обвиняется в том, что в 2002-2003 году он указал в качестве места проживания Бельгию и платил налоги в казну этой страны, хотя постоянно жил в Голландии. По словам адвокатов, Хиддинк стал жертвой недобросовестных финансовых агентов, которые убедили наставника указать в качестве места проживания Бельгию.
Как уточняет издание "Спорт-Экспресс", Хиддинк снял дом в бельгийской деревне Ахель, но в нем не было даже мебели. Ахель находится в 25 километрах от голландского города Эйндховен, где базируется команда ПСВ, которую тренировал Хиддинк. При этом в казну Бельгии тренер перечислил налогов в несколько раз меньше, чем должен был бы заплатить в Голландии.
На прошлой неделе перед товарищеским матчем Голландия - Россия (4:1) прокурор потребовал для Хиддинка 10 месяцев тюрьмы. Суд должен вынести свой вердикт 27 февраля.