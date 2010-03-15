Суркис готов пожертвовать результатом ради украинизации Динамо
09:15, 15 марта 2010Спорт
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Хочет видеть 7-8 своих воспитанников
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис готов пожертвовать результатом ради украинизации команды.
"Приятно видеть своих воспитанников в команде. Мне бы очень хотелось, чтобы в составе "Динамо" играли 7-8 украинцев. Я бы даже согласился ради этого где-то пожертвовать результатом.
Важно, чтобы нашей молодежи действительно доверяли и давали больше времени, чтобы ребята проявили себя", - цитирует Суркиса "Блик".
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