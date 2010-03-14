Еще одну медаль получила украинская лыжница на Паралимпиаде

Украинская лыжница Елена Юрковская к золотой медали, полученной вчера на X Зимних Паралимпийских играх, сегодня добавила бронзу в лыжном кроссе на 10 километров среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ее результат - 32 минуты 43,05 секунды.

Светлана Трифонова пришла за ней через 7 секунд (4-е место), а Людмила Павленко - через 47 секунд (7-е место).

Победительницей кросса стала белорусская спортсменка Людмила Вовчок.