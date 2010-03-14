Иванчук и Пономарев лидируют в турнире по быстрым шахматам и игре вслепую

Украинские гроссмейстеры Василий ИВАНЧУК и Руслан ПОНОМАРЕВ захватили лидерство на традиционном турнире по быстрым шахматам и игре вслепую "Амбер", который стартовал в Ницце (Франция).

Как передает Champion, В.ИВАНЧУК в первом туре соревнований с призовым фондом 216 тыс. евро дважды победил лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса КАРЛСЕНА, а Р.ПОНОМАРЕВ и в быстрых шахматах, и вслепую переиграл израильтянина Бориса ГЕЛЬФАНДА.

Российские гроссмейстеры Петр СВИДЛЕР победил в поединке с голландцем Яном СМИТСОМ (1,5-0,5), Владимир КРАМНИК и Александр ГРИЩУК обменялись победами (1-1), Сергей КАРЯКИН выиграл одну из двух партий у победителя турниров в Ницце 2008 и 2009 годов представителя Армении Левона АРОНЯНА.

Азербайджанец Вугар ГАШИМОВ со счетом 1,5-0,5 взял вверх над кубинцем Леньером ДОМИНГЕСОМ.

Шахматный турнир в Ницце продлится до 25 марта.