Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинских паралимпийцев – Елену ЮРКОВСКУЮ, Виталия ЛУКЬЯНЕНКО, Юрия КОСТЮКА, Людмилу ПАВЛЕНКО, Григория ВОВЧАНСКОГО с победой на X зимних Паралимпийских играх в Ванкувере.

“От всего сердца приветствую вас с первыми важными победами. Вы показали настоящий чемпионский характер и обогатили копилку национальной сборной команды пятью важными наградами”, - говорится в приветствии, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

“Золотые медали Елены ЮРКОВСКОЙ и Виталия ЛУКЬЯНЕНКО – это не только подарок всем болельщикам биатлона, но и прекрасный пример молодым спортсменам”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент пожелал паралимпийцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и вдохновения в завоевании новых побед во славу Украины.

Как сообщал УНИАН, в первый день Паралимпийских игр, которые открылись в Ванкувере (Канада) 13 марта, украинские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.