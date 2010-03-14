Украина на втором месте в медальном зачете Паралимпиады

С двумя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми медалями украинская сборная занимает второе место на X Зимних Паралимпийских играх в Ванкувере.

Юрий Костюк занял второе место в лыжной гонке преследовании на 2,4 км для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Его результат - 10:38,09. Сергей Хижняк пришел четвертым через 21 секунду, а Руслан Самченко был 12-м с результатом 13:03,04.

В такой же гонке среди женщин на пьедестал поднялись победительница Елена Юрковская (9:55,05) и третий призер Людмила Павленко (10:20,07). Светлана Трифонова - пятая (13:01,01).

В лыжной гонке преследования на 3 км среди спортсменов, выступающих стоя, Григорий Вовчинский занял третье место (10:58,09). Виталий Ситник (11:38,04) - на восьмой строчке.

Виталий Лукьяненко - золотой медалист в лыжной гонке преследования на 3 км среди спортсменов с проблемным зрением. Его результат - 10:54,03. Дмитрий Шульга (12:54,00) и Юрий Уткин (13:44,05), соответственно, 7-й и 9-й.

На первом месте сборная России с 8 медалями, из которых три золотых. Пять команд получили в первый день соревнований по одной медали.