Международный турнир по гиревому спорту посвящен памяти Королева

В субботу в Житомире в спорткомплексе «Авангард» стартовал 9-й Международный турнир по гиревому спорту памяти выдающегося земляка и конструктора космических кораблей Сергея Королева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главный тренер Украины по этому виду спорта Виктор РОМАНЧУК.

По его словам, кроме представителей из 20 областей Украины, участие в соревнованиях примут также известные атлеты из Ирана и Казахстана.

Житомирскую команду на турнире представят братья Василий и Константин ПРОНТЕНКО, братья Владимир и Павел ПОЗДНЯКОВЫ и Сергей ГРИБАН, которые хорошо известны в гиревом спорте Украины и за рубежом.

Также на турнире будут соревноваться женщины, которые, собственно, открыли соревнования. В то же время с международным турниром в “Авангарде” пройдет Кубок Украины по гиревому спорту.