"Челси" победил в лондонском дерби
22:20, 13 марта 2010Спорт
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Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги
Завершились сегодняшние матчи 30-го тура английской Премьер-лиги
Тоттенхэм - Блэкберн 3:1 (Дефо 45, Павлюченко 55, 85 - Самба 80)
Сток Сити - Астон Вилла 0:0
Болтон - Уиган 4:0 (Элмандер 10, Кевин Дэвис 48, пен., Муамба 52, Тейлор 69)
Челси - Вест Хэм 4:1 (Алекс 16, Дрогба 56, 90, Малуда 77 - Паркер 30)
Бирмингем - Эвертон 2:2 (Джером 26, Гарднер 52 - Аничебе 19, Якубу 22)
Бернли - Вулверхэмптон 1:2 (Томпсон 73 - Джарвис 26, Карлайл 47 автогол)
Халл Сити - Арсенал 1:2 (Буллард 29 пен. - Аршавин 14, Бендтнер 90+3)
Завтра играют:
МЮ (63) - Фулхэм (38)
Сандерленд (30) - Манчестер Сити (49)
Послезавтра тур завершат:
Ливерпуль (48) - Портсмут (19)
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