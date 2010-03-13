"Челси" победил в лондонском дерби

Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 30-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм - Блэкберн 3:1 (Дефо 45, Павлюченко 55, 85 - Самба 80) Сток Сити - Астон Вилла 0:0 Болтон - Уиган 4:0 (Элмандер 10, Кевин Дэвис 48, пен., Муамба 52, Тейлор 69) Челси - Вест Хэм 4:1 (Алекс 16, Дрогба 56, 90, Малуда 77 - Паркер 30) Бирмингем - Эвертон 2:2 (Джером 26, Гарднер 52 - Аничебе 19, Якубу 22) Бернли - Вулверхэмптон 1:2 (Томпсон 73 - Джарвис 26, Карлайл 47 автогол) Халл Сити - Арсенал 1:2 (Буллард 29 пен. - Аршавин 14, Бендтнер 90+3) Завтра играют: МЮ (63) - Фулхэм (38) Сандерленд (30) - Манчестер Сити (49) Послезавтра тур завершат: Ливерпуль (48) - Портсмут (19)

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