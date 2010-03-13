Украинка завоевала серебро на Чемпионате мира по легкой атлетике

Украинка Наталия ДОБРЫНСКАЯ завоевала в борьбе серебро в пятиборье на зимнем Чемпионате мира по легкой атлетике, который проводится в Досе (Катар).

Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Н.ДОБРЫНСКАЯ завоевала серебро чемпионата мира с новым национальным рекордом – 4851 очко.

На последнем виде программы – бега на 800 метров – Наталия установила личный рекорд – 2:14.85сек.

Победительница женского пятиборья британка Джессика ЭННИС набрала в итоге 4937 очков, установив новый рекорд чемпионатов мира.

Россиянка Татьяна ЧЕРНОВА финишировала третьей – 4762 очка.

Медаль Н.ДОБРЫНСКОЙ стала первой для Украины на этом чемпионате мира.