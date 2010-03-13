ФК «Днепр» забрал жалобу на нарушеня при создании Премьер-лиги

Футбольный клуб «Днепр» (Днепропетровск) считает конфликт с футбольной Премьер-лигой исчерпанным, и отказывается от своей кассационной жалобы в Высший административный суд Украины.

Об этом идет речь в заявлении генерального директора клуба Андрея СТЕЦЕНКО, опубликованном на официальном сайте ФК "Днепр".

С июня 2009 года продолжалось судебное разбирательство между ФК «Днепр» и руководством Премьер-лиги, суть которого состояла в том, что клуб добивался в судебном порядке приведения учредительных документов ОПФКУ «Премьре-лига» в соответствие с законодательством Украины. В случае не упорядочения учредительных документом в соответствие с законом, ОПФКУ «Премьер-лига» грозила ликвидация.

10 марта 2010 ФК "Днепр" стало известно, что нарушения законодательства, допущенные при создании ОПФКУ "Премьер-лига", были фактически исправлены путем внесения соответствующих изменений в Устав ОПФКУ.

В частности, изменена организационно-правовая форма Объединения профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-лига" с не соответствующего закону "спортивное некоммерческое хозяйственное объединение" на "профессиональная спортивная лига - объединение профессиональных футбольных клубов - спортивное объединение со всеукраинским статусом".

Также Устав дополнен отсутствующими ранее сведениями о предмете деятельности Объединения профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-лига" - "Предметом деятельности ОПФКУ "Премьер-лига" является организация и проведение Всеукраинских соревнований по футболу среди команд профессиональных футбольных клубов высшей квалификации, эффективное развитие профессионального футбола в Украине и достижение главной цели и целей, определенных этим Уставом.

В связи с добровольным устранением ОПФКУ "Премьер-лига" допущенных нарушений, ФК "Днепр" считает конфликт относительно приведения документов ОПФКУ "Премьер-лига" в соответствии с законодательством Украины исчерпанным, и отказывается от своей кассационной жалобы в Высший административный суд Украины.