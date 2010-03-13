Во время поединка Кличко зрители даже пива не успеют выпить?

Украинский тяжелоатлет Виталий КЛИЧКО быстро нокаутирует польского боксера Альберта СОСНОВСКОГО, с которым нынешний чемпион мира по версии WBC должен встретиться в поединке в мае этого года.

Такое мнение высказал российский боксер Николай ВАЛУЕВ.

"Если проанализировать бой СОСНОВСКОГО с Франческо ПЬЯНЕТО (бой за титул чемпиона ЕС, который закончился ничьей), то во время поединка с КЛИЧКО зрители могут не успеть выпить даже первого пива", - сказал Н.ВАЛУЕВ, которого цитируют польские медиа.

Российский боксер выразил сомнение, что в Евросоюзе найдется 60 тысяч желающих смотреть этот бой «вживую».

Н.ВАЛУЕВ выразил удивление, почему В.КЛИЧКО выбрал себе в противники именно этого польского боксера.

«Не знаю, как такой мало известный боксер может получить за бой с КЛИЧКО миллион долларов», - сказал россиянин.

Как сообщал УНИАН, обозреватель boxingnews24.com Дэвид ЛАР тоже прогнозирует легкую победу В.КЛИЧКО над А.СОСНОВСКИМ.