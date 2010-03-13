Стартовали Зимние Паралимпийские игры

В Ванкувере в присутствии более 50 тыс. зрителей состоялась торжественная церемония открытия X Зимних Паралимпийских игр.

"Мы будем следить за состязаниями спортсменов со всего мира, которые проявляют упорство, самоотверженность, мужество и волю к победе.

Эти Игры - не только возможность для всех восхититься спортивными достижениями, но и продемонстрировать солидарность со спортсменами-паралимпийцами", - заявила на церемонии генерал-губернатор Канады Микаэль Жан (Michaëlle Jean).

Игры продлятся до 21 марта. 502 паралимпийца из 92 стран будут бороться за 66 комплектов наград.

В составе украинской команды заявлено 19 спортсменов. Кроме одного представителя горнолыжного спорта, все они примут участие в соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам.