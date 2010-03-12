Премьер-лига учла требования футбольного клуба «Днепр»

Футбольный клуб «Днепр» отказался от своей кассационной жалобы в Высший административный суд Украины в отношении приведения документов Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» в соответствие с законодательством Украины, поскольку считает конфликт исчерпанным.

Об этом говорится в заявлении ООО «ФК «Днепр»,текст которого размещен на официальном сайте клуба.

В заявлении, подписанном генеральным директором клуба Андреем СТЕЦЕНКО, отмечается, что с июня 2009 года длилось судебное разбирательство между ООО «ФК «Днепр» и руководством Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» (далее - ОПФКУ «Премьер-лига»). Суть тяжбы состояла в том, что «мы добивались в судебном порядке приведения учредительных документов ОПФКУ «Премьер-лига» в соответствие с законодательством Украины. В случае не приведения учредительных документов в соответствие с законом, ОПФКУ «Премьер-лига» грозила ликвидация».

Гендиректор ФК отмечает, что «10 марта 2010 года «Днепру» стало известно, что нарушения законодательства, допущенные при создании ОПФКУ «Премьер-лига», и устранения которых мы добивались, были фактически исправлены путем внесения соответствующих изменений в Устав ОПФКУ».

Как говорится в письме, «ознакомившись с Протоколом и изменениями в Устав ОПФКУ «Премьер-лига», мы заявляем, что все требования ООО «ФК «Днепр» относительно приведения норм учредительных документов ОПФКУ «Премьер-лига» в соответствие с законодательством удовлетворены в полном объеме, а именно:

Изменена организационно–правовая форма Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» с несоответствующей закону «спортивное некоммерческое хозяйственное объединение» на «профессиональная спортивная лига - объединение профессиональных футбольных клубов – спортивное объединение со всеукраинским статусом»;

Устав дополнен отсутствующими ранее сведениями о предмете деятельности Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» - «Предметом деятельности ОПФКУ «Премьер-лига» является организация и проведение Всеукраинских соревнований по футболу среди команд профессиональных футбольных клубов высшей квалификации, эффективное развитие профессионального футбола в Украине и достижение главной цели и целей, определенных этим Уставом»;

В соответствие с Уставом приведены сведения об ОПФКУ «Премьер-лига», указанные в регистрационной карточке Объединения, поданной при регистрации Объединения».

Таким образом, отмечает А.СТЕЦЕНКО, действия ОПФКУ «Премьер-лига» по добровольному устранению нарушений закона свидетельствуют с одной стороны - о признании серьезных нарушений при создании ОПФКУ, и с другой стороны - о понимании руководителями ОПФКУ «Премьер-лига» тех негативных последствий (вплоть до ликвидации лиги), к которым могло привести игнорирование требований закона.

«В связи с добровольным устранением ОПФКУ «Премьер-лига» допущенных нарушений, ФК «Днепр» считает конфликт в отношении приведения документов ОПФКУ «Премьер-лига» в соответствие с законодательством Украины исчерпанным, отказывается от своей кассационной жалобы в Высший административный суд Украины (соответствующее заявление об отказе от кассационной жалобы от 12.03.2010 г. направлено в ВАСУ) и заявляет, что ФК «Днепр» будет всегда отстаивать принципы равноправия всех участников, партнерского и уважительного отношения друг к другу и будет добиваться, чтобы руководство ОПФКУ «Премьер-лига» обеспечивало деятельность организации исключительно в рамках правового поля для достижения целей, поставленных перед ОПФКУ «Премьер-лига» ее участниками», - отмечает в заявлении гендиректор ООО «ФК «Днепр».