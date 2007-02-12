Кто и зачем раздувает ”допинговый” скандал

В Федерации футбола Украины отрицают информацию о положительных допинг-пробах у игроков Высшей лиги.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на внеочередном Исполкоме ФФУ в Доме футбола первый вице-президент ФФУ Сергей СТОРОЖЕНКО заявил, что ”допинговый” скандал раздули для того, чтобы отобрать часть полномочий в Федерации футбола Украины. (Как сообщалось, на прошлой неделе ряд спортивных изданий сообщили, что у 16 игроков Высшей лиги допинг-тесты дали положительный результат).

“Конфликт появился или из-за отсутствия знаний о ситуации, из-за недоверия, или желания кого-то в чем-то обвинить”, - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

Он отметил, что ФФУ не нужно ни перед кем отчитываться, кроме Конгресса ФФУ, УЕФА и ФИФА. В частности, он зачитал циркуляры ФИФА о допинге, согласно которым этим вопросом должна заниматься ФФУ.

С.СТОРОЖЕНКО сообщил, что с 2003 года проведено 2 тыс. 10 допинг-тестов, на которые было потрачено более 840 тыс. грн., причем за это время были выявлены лишь две положительные допинг-пробы.

Он также продемонстрировал письма футбольных клубов "Ильичевец", "Ворскла", "Шахтер", "Черноморец", где они просят провести допинг-тесты среди игроков при участии бригад ФФУ.

Он отметил, что игрок, у которого допинг-проба дала положительный результат (по информации СМИ, игрок ФК "Арсенал" Сергей ЛИТОВЧЕНКО), имеет постоянные проблемы с повышенным уровнем тестостерона. По его словам, этого футболиста шесть раз исследовали на допинг, и все пробы показывали повышенный уровень тестостерона, а другие препараты не были выявлены. С.СТОРОЖЕНКО еще раз подчеркнул, что по результатам медицинских проверок у этого спортсмена физиологически повышенный уровень тестостерона, и ему разрешено продолжать играть.

Также С.СТОРОЖЕНКО отметил, что в 2006 году были проверены на допинг 312 футболистов. Допинг-тест был положительный у 10 игроков, у 9 из которых - повышенный уровень тестостерона, причем у 8 игроков со временем уровень нормализовался.

"Никаких 16 положительных допинг-проб, как это было в СМИ, не было. Я не знаю, откуда это взяли", - отметил С.СТОРОЖЕНКО.

Он также назвал неправомерным требование некоторых СМИ назвать фамилии футболистов, у которых были выявлены положительные допинг-пробы, ссылаясь на Закон Украины “Об информации” и Конвенцию по правам человека.

В свою очередь министр по делам семьи молодежи и спорта Виктор КОРЖ сообщил, что украинский Национальный антидопинговый центр не имеет мирового сертификата для определения допинга. По его словам, если у спортсмена выявили допинг, то это является лишь поводом для более содержательной проверки. Он отметил, что в мире есть 32 антидопинговых центра.