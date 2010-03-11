Кличко назвал Валуева трусом

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко назвал россиянина Николая Валуева трусом. Об этом пишет издание The National. По словам Кличко, Валуев отказался от боя с ним из-за того, что опасался проиграть. Украинец выразил мнение, что именно из-за боязни поражения Валуев требовал себе большой гонорар за бой с Кличко.

Кличко рассказал о причинах срыва боя с Валуевым в беседе с журналистами в Абу-Даби, куда украинский боксер прибыл на вручение премий Laureus World Sports Awards.

По словам Кличко, его представители предлагали Валуеву лучшие финансовые условия в карьере россиянина - гонорар в размере 2,5 миллиона долларов - но Валуев ответил отказом. По мнению украинского боксера, Валуев понимал, что поражение будет означать для него конец карьеры, и поэтому потребовал четыре миллиона долларов "пенсионных" денег.

Кличко и Валуев вели переговоры несколько месяцев. Российский боксер, который первоначально отказывался от гонорара в 2,5 миллиона долларов, согласился на него с условием, что сторона Валуева получит права на трансляцию боя в США и России. Кличко отклонил это предложение. О ходе переговоров Валуев рассказал в своем блоге на сайте Sportbox.ru.

9 марта 2010 года стало известно, что Кличко прекратил переговоры с Валуевым и договорился о поединке с польским боксером Альбертом Сосновским. Этот бой пройдет 29 мая. В поединке с Сосновским Кличко будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет).

Лента.ру