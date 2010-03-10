МЮ и Лион проходят в 1/4 Лиги чемпионов

Избиение Милана закончилось

Завершились еще два ответных матча 1/8 финала Лига чемпионов МЮ - Милан 4:0 (Руни 13, 47, Парк 59, Флетчер 88). Первый матч 3:2 Реал - Лион 1:1 (Роналду 6 - Пьянич 75). Первый матч - 0:1 В четвертьфинал проходят МЮ и Лион Напомним, что вчера сыграли Фиорентина - Бавария 3:2 (Варгас 28, Йоветич 54, 64 - ван Боммель 59, Роббен 65). Первый матч 1:2 Арсенал - Порту 5:0 (Бендтнер 10, 25, 90+1 пен., Насри 64, Эбуэ 66). Первый матч - 1:2 16 марта играют Севилья - ЦСКА М (1:1) Челси - Интер (1:2) ... а 17 марта Барселона - Штутгарт (1:1) Бордо - Олимпиакос (1:0)

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