МЮ и Лион проходят в 1/4 Лиги чемпионов
23:37, 10 марта 2010Спорт
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Избиение Милана закончилось
Завершились еще два ответных матча 1/8 финала Лига чемпионов
МЮ - Милан 4:0 (Руни 13, 47, Парк 59, Флетчер 88). Первый матч 3:2
Реал - Лион 1:1 (Роналду 6 - Пьянич 75). Первый матч - 0:1
В четвертьфинал проходят МЮ и Лион
Напомним, что вчера сыграли
Фиорентина - Бавария 3:2 (Варгас 28, Йоветич 54, 64 - ван Боммель 59, Роббен 65). Первый матч 1:2
Арсенал - Порту 5:0 (Бендтнер 10, 25, 90+1 пен., Насри 64, Эбуэ 66). Первый матч - 1:2
16 марта играютСевилья - ЦСКА М (1:1)
Челси - Интер (1:2)
... а 17 мартаБарселона - Штутгарт (1:1)
Бордо - Олимпиакос (1:0)
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